Появились неожиданные новости о спортивной карьере сестры Рахмонова

Чемпионка лиги Alash Pride Замзагуль Файзолланова рассказала будет ли продолжать спортивную карьеру Сора Рахмонова, передают Vesti.kz.

Сестра Шавката Рахмонова не планирует возобновлять карьеру и сосредоточена на семейной жизни.

"Мы с Сорой разные люди. Сора вышла замуж, и я не думаю, что она вернется в спорт. Она и раньше говорила, что если выйдет замуж, оставит спорт. Думаю, Сора нашла свой жизненный путь", — сказала Замзагуль в интервью SPORT+.

Ранее, Сора Рахмонова планировала выступить в претендентской серии Даны Уайта и побороться за контракт с UFC, однако была вынуждена сняться с боя из-за травмы, а затем вышла замуж и оставила идею с продвижением карьеры в ММА.