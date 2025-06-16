Тренер Кроуфорда дал жесткий ответ Канело перед мегабоем

Тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда (41–0, 31 КО) - Брайан Макинтайр - прокомментировал слова мексиканца Сауля Канело Альвареса (63–2–2, 39 КО) о якобы слабом послужном списке его подопечного, передают Vesti.kz.

Бой между Кроуфордом и Канело состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Ради этого поединка американец поднимается сразу на два весовых дивизиона - во вторую среднюю категорию, где Канело владеет всеми основными поясами.

По словам Макинтайра, подобные высказывания - не более чем попытка недооценить Кроуфорда на публике:

"Все всегда говорили, что Теренс дрался с ноунеймами. Но, как говорит сам Кроуфорд, - эти бойцы были кем-то до того, как встретились с ним. Он просто заставил их выглядеть обычными. Это говорит о его классе", - приводит его слова vRINGe.com.

Также тренер прокомментировал принципиальное решение Кроуфорда не устанавливать условий и договорных весов для этого боя:

"Он не хочет поблажек. Кроуфорд хочет показать миру, что он лучший. Он готов встретиться с Канело в его весе и доказать все в честном бою. Без сомнений - он хочет проверить себя на максимум".

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