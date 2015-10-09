Санчес сравнил бой Канело - Кроуфорд с разносом от Головкина

Американский тренер Абель Санчес, ранее работавший с Геннадием Головкиным, поделился своим мнением о грядущем поединке между абсолютным чемпионом второго среднего веса мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и непобежденным представителем P4P Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) из США, передают Vesti.kz.

По мнению Санчеса, преимущество будет на стороне мексиканца, который либо остановит соперника досрочно, либо уверенно победит по очкам.

"Прежде всего скажу, что Теренс Кроуфорд - это отличный боец, но такой же и Канело. По моему мнению, их IQ схож, за исключением того, что Канело не пропускает так, как пропускает Кроуфорд. По-моему мнению, Канело намного крупнее. И это не то, чтобы он начал, как большой боец. Вот сейчас он реально большой, матерый боец. Он пропускал не только от Геннадия Головкина, который был одним из самых сильных панчеров, которых я видел, но он также пропускал от Бивола и Ковалева, который был также большим панчером. Его били действительно большие ребята. А вот у Кроуфорда были тяжелые времена с бойцом первого среднего веса, который часто по нему попадал", - приводит слова Санчеса vRINGe.com.

"Я думаю, неважно, как много веса наберет Кроуфорд, насколько он думает он умен или насколько он думает он большой. Его ударит грузовик - и он к этому не привык. Я считаю, в начале будет приблизительно то же самое, что было в бою между Келлом Бруком и Геннадием Головкиным. Поначалу в бою будут показаны скорость и талант. Думаю, Канело в начале проиграет 3 или 4 раунда, но как только он начнет его нагружать ударами, а это было в последних 6-7 боях Канело, то после 6-7 раундов это для него уже будет спарринг-сессия. Он просто бросает бомбы, и ему все равно, что бойцы бросают в ответ. У Канело отличная защита. К сожалению, его ноги не двигаются так хорошо, как я бы хотел, но верхняя часть корпуса работает просто невероятно. Он очень хорошо смягчает пропущенные удары, у него отличные руки, он очень хорошо парирует удары и хорошо работает силовыми".

Санчес добавил, что Кроуфорд может недооценить разницу в габаритах и мощи:

Абель также отметил, что, несмотря на не самые подвижные ноги, Канело демонстрирует блестящую защиту корпусом и умеет эффективно парировать удары, нанося мощные ответные атаки:

"Может быть, их не будет много, но если они приземлятся, то они потрясут. Так что думаю, Канело остановит Кроуфорда, либо будет решение с большим заделом. Угол должен будет побеспокоиться о безопасности и здоровье Кроуфорда".

Бой Канело - Кроуфорд состоится 13 сентября и будет показан в прямом эфире на платформе Netflix в рамках Riyadh Season и Zuffa Boxing. Ожидается, что место проведения станет известно в ближайшие недели. Среди главных кандидатов - арена T-Mobile в Лас-Вегасе.