Кроуфорд "уложил" боксера пощечиной: эффектное видео

Американский непобежденный боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) продолжает подготовку к поединку против мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО), который владеет всеми титулами во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

Их бой запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Ради этого поединка Кроуфорду предстоит подняться сразу на две весовые категории.

На фоне подготовки в соцсетях распространилось видео, на котором Кроуфорд эффектно наносит пощечину своему соотечественнику, боксеру полутяжелого веса Стивену Нельсону, после чего тот падает. Это произошло в зале UFC Performance Institute.

Terence Crawford slapping Steven Nelson at the UFC PI earlier today 😅#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/y5zD12oduZ