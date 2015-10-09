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Кроуфорд "уложил" боксера пощечиной: эффектное видео

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Кроуфорд "уложил" боксера пощечиной: эффектное видео ©instagram.com/tbudcrawford

Американский непобежденный боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) продолжает подготовку к поединку против мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО), который владеет всеми титулами во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

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Американский непобежденный боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) продолжает подготовку к поединку против мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО), который владеет всеми титулами во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

Их бой запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Ради этого поединка Кроуфорду предстоит подняться сразу на две весовые категории.

На фоне подготовки в соцсетях распространилось видео, на котором Кроуфорд эффектно наносит пощечину своему соотечественнику, боксеру полутяжелого веса Стивену Нельсону, после чего тот падает. Это произошло в зале UFC Performance Institute.

Ранее американский тренер Абель Санчес, в свое время работавший с казахстанцем Геннадием Головкиным, поделился своим мнением о грядущем бое, подробности - тут.

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