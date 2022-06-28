Тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) Эдди Рейносо поделился ожиданиями от третьего боя мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Без сомнений, нас ожидает очень тяжелый бой. Впрочем, такими были и предыдущие два. Мы выйдем на ринг после поражения, и это поднимет ставки. Сауль стал более мотивированным, и на этот раз мы победим нокаутом.

Думаю, вы увидите то же, что и во втором бою. Давление и желание драться. Будем делать то, что Сауль умеет. Мы победим, мы сделаем это в убедительной манере. Нам есть что доказывать, поскольку мы только что проиграли", - сказал Рейносо на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в объединительном бою за титулы IBF, IBO и WBA Super в среднем весе.

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Трилогия состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта". Их два предыдущих поединка также прошли в Лас-Вегасе - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл "Канело".

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