"У него проигрышей больше, чем у меня". Головкин принизил заслуги "Канело"

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) не считает уместным обсуждать позицию Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, поскольку мексиканец проиграл больше боев, чем он, сообщает Fightnews.info.

Трилогия Головкина с "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

"О чем я думал во время битвы взглядов? Я смотрел на него, то есть ни о чем не думал. Прямо сказать, что этот бой отличается от других... Пока нет, пока это не чувствуется. Сказать, что это рядовой бой, тоже неправильно. Опять же, я к нему подхожу как к любому своему бою - ответственно, и буду делать все самое лучшее, что могу.

Куда бы я поставил "Канело" в рейтинге pound-for-pound? Я вообще о нем не думаю. Зачем уделять ему столько внимания? Я знаю, что он проиграл последний бой. У него проигрышей больше, чем у меня. О чем еще говорить?" - сказал Головкин.

Ранее тренер Энтони Джошуа назвал победителя трилогии Головкин - "Канело", тогда как Альварес со своей стороны дал категоричный прогноз на третий бой с GGG.

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