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Названы гонорары Головкина и Канело за третий бой

Названы гонорары Головкина и Канело за третий бой
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Названы гарантированные суммы гонораров, которые заработают за трилогию казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Так, инсайдер и агент в профи-боксе Рик Глейзер озвучил цифры.

"Хирн потратил огромные деньги, но бой "Канело" - GGG больше, чем Спенс - Кроуфорд. Мировые доходы будут намного больше для "Канело" - GGG, поэтому эти двое гарантированно заработают 80 миллионов по сравнению с вероятными гарантированными 30 миллионами для Спенс - Кроуфорд", - сказал он. 

Напомним, что третий бой Головкина и Альвареса пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США). Их два предыдущих поединка состоялись там же и обернулись скандальными решениями судей - в первом поединке в 2017-м они присудили ничью, а во втором спустя год отдали победу Альваресу.

Добавим, что уже определена минимальная стоимость билетов на трилогию.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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