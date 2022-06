Названы гонорары Головкина и Канело за третий бой

Названы гарантированные суммы гонораров, которые заработают за трилогию казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Так, инсайдер и агент в профи-боксе Рик Глейзер озвучил цифры.

"Хирн потратил огромные деньги, но бой "Канело" - GGG больше, чем Спенс - Кроуфорд. Мировые доходы будут намного больше для "Канело" - GGG, поэтому эти двое гарантированно заработают 80 миллионов по сравнению с вероятными гарантированными 30 миллионами для Спенс - Кроуфорд", - сказал он.

