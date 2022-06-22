Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин - "Канело"

Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин - "Канело"
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Их бой пройдет 17 сентября на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США). Об этом официально было объявлено несколько часов назад.

Британская британская промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя, информировала о том, что билеты поступят в предварительную продажу 24 июня, а с 27-го они станут доступны в общей продаже. Самые дешевые будут реализовываться от 305 долларов.

Напомним, два предыдущих боя соперников прошли также на T-Mobile Arena и обернулись скандальными решениями судей - в первом поединке в 2017-м они присудили ничью, а во втором спустя год отдали победу Альваресу.

В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.
Делайте свои прогнозы!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин-Альварес Головкин Геннадий Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 07:24
Профи-бокс
Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин - "Канело" Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин - "Канело"
Сегодня , 01:41
Профи-бокс
Официально объявлено место проведения трилогии Головкин - "Канело" Официально объявлено место проведения трилогии Головкин - "Канело"
Вчера , 23:00
Профи-бокс
Обнародован призовой фонд реванша Усик - Джошуа Обнародован призовой фонд реванша Усик - Джошуа
Вчера , 21:36
Профи-бокс
Головкин и Алимханулы узнали позиции в рейтинге WBO Головкин и Алимханулы узнали позиции в рейтинге WBO
Вчера , 17:57
Профи-бокс
Бой с "Канело"? Чемпион мира в весе Головкина сделал громкое заявление Бой с "Канело"? Чемпион мира в весе Головкина сделал громкое заявление
Вчера , 16:08
Профи-бокс
Тайсон согласился на бой против звездного блогера-боксера Тайсон согласился на бой против звездного блогера-боксера
Вчера , 14:54
Профи-бокс
Тренер Бетербиева оценил мастерство Бивола в бою с "Канело" Тренер Бетербиева оценил мастерство Бивола в бою с "Канело"
Вчера , 13:35
Профи-бокс
Звезда бокса сбежал из Кубы ради перехода в профи Звезда бокса сбежал из Кубы ради перехода в профи
Вчера , 12:29
Профи-бокс
"Он не мог меня достать". Казахстанский нокаутер - о спаррингах с Фьюри и Уайлдером "Он не мог меня достать". Казахстанский нокаутер - о спаррингах с Фьюри и Уайлдером
Вчера , 12:12
Профи-бокс
Геннадий Головкин вошел в топ самых опасных панчеров профи-бокса Геннадий Головкин вошел в топ самых опасных панчеров профи-бокса
Вчера , 11:54
Профи-бокс
"Канело" начал подготовку к трилогии с Головкиным "Канело" начал подготовку к трилогии с Головкиным
Вчера , 09:23
Профи-бокс
Небитый казахстанский супертяж-нокаутер рассказал о бое с олимпийским чемпионом из Узбекистана Небитый казахстанский супертяж-нокаутер рассказал о бое с олимпийским чемпионом из Узбекистана
Вчера , 08:21
Профи-бокс
Казахстанский супертяж-нокаутер дал прогноз на реванш Усик - Джошуа Казахстанский супертяж-нокаутер дал прогноз на реванш Усик - Джошуа
Вчера , 07:52
Профи-бокс
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет боксерский поединок Олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет боксерский поединок
20 июня, 22:43
Профи-бокс
Официально подтвержден следующий бой казахстанского супертяжа-нокаутера Официально подтвержден следующий бой казахстанского супертяжа-нокаутера
20 июня, 22:33
Профи-бокс
Супертяж-нокаутер из Казахстана получил бой после нокаута для россиянина Супертяж-нокаутер из Казахстана получил бой после нокаута для россиянина
20 июня, 22:21
Профи-бокс
Появились новости о чемпионском бое Данияра Елеусинова Появились новости о чемпионском бое Данияра Елеусинова
20 июня, 19:05
Профи-бокс
Чемпион мира пожаловался на Головкина Чемпион мира пожаловался на Головкина
20 июня, 14:27
Профи-бокс
Эксперт разобрал победу Бетербиева в бою за три титула и сравнил его с Биволом Эксперт разобрал победу Бетербиева в бою за три титула и сравнил его с Биволом
20 июня, 13:55
Профи-бокс
Появилась первая реакция Джошуа и Усика на объявление реванша Появилась первая реакция Джошуа и Усика на объявление реванша
20 июня, 13:17
Профи-бокс
Потянет Бетербиева? "Канело" дали совет перед трилогией с Головкиным Потянет Бетербиева? "Канело" дали совет перед трилогией с Головкиным
20 июня, 11:43
Профи-бокс
Названо место трилогии "Канело" - Головкин Названо место трилогии "Канело" - Головкин
20 июня, 11:23
Профи-бокс
Бетербиев обошел Бивола после победы нокаутом в бою за три титула Бетербиев обошел Бивола после победы нокаутом в бою за три титула
20 июня, 08:10
Профи-бокс
Официально объявлены дата и место реванша Усик - Джошуа Официально объявлены дата и место реванша Усик - Джошуа
19 июня, 19:24
Профи-бокс
"Канело" сорвет бой за звание абсолютного чемпиона мира? "Канело" сорвет бой за звание абсолютного чемпиона мира?
19 июня, 18:15
Профи-бокс
"Как пьяные мужики". Нокауту Бетербиева в бою за три титула вынесен вердикт "Как пьяные мужики". Нокауту Бетербиева в бою за три титула вынесен вердикт
19 июня, 17:39
Профи-бокс
Названы сроки боя Бетербиева с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира Названы сроки боя Бетербиева с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира
19 июня, 15:48
Профи-бокс
Тренер Бивола высказался о бое с Бетербиевым за "абсолют" Тренер Бивола высказался о бое с Бетербиевым за "абсолют"
19 июня, 13:26
Профи-бокс
Стопроцентный нокаутер Бетербиев продлил уникальную победную серию в профи Стопроцентный нокаутер Бетербиев продлил уникальную победную серию в профи
19 июня, 12:58
Профи-бокс
Лукас отреагировала на победу Сатыбалдиновой в профи и вспомнила притеснения в сборной Казахстана Лукас отреагировала на победу Сатыбалдиновой в профи и вспомнила притеснения в сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus