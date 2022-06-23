Головкину и Джошуа назвали способ вернуться на боксерский олимп

В августе и сентябре мир бокса ожидает два интересных поединка - реванш украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа и трилогия между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Russian.rt.com считает, что Джошуа и Головкину нужно побеждать в этих схватках, чтобы вернуться на боксерский олимп.

"Да, с одной стороны, Джошуа и Головкин находятся в схожем положении. Победа вернет их на боксерский олимп, тогда как поражение ознаменует окончание их пребывания в элите. Но если казахстанец рискует лишиться этого статуса в 40 лет, то британец - в 32. Обычно в это время тяжеловесы лишь выходят на свой пик и проводят главные сражения в карьере. Для сравнения: в этом возрасте Мухаммед Али впервые одержал победу над Джо Фрейзером и нокаутировал Джорджа Формана, Ларри Холмс провел 11-ю из 20 защит титула WBC, а Эвандер Холифилд лишь готовился подраться с Майком Тайсоном", - пишет источник.

Напомним, реванш Усика с Джошуа пройдет 20 августа в Джидде, а трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.