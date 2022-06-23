Промоутер сравнил трилогию Головкин - "Канело" с боем Кроуфорд - Спенс

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, который будет организовывать третий бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, не считает, что у этого события есть много конкурентов, сообщает vRINGe.com.

Несмотря на возможное приближение долгожданной встречи американцев Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда за все пояса в полусреднем весе, этот мегафайт совсем не ровня бою GGG и "Канело", убежден функционер.

"Канело" против GGG намного крупнее. И, кстати, Спенс - Кроуфорд - отличный бой. Но любой, у кого есть мозги, знает ответ, какой поединок популярнее.

Если вы суперхардкорный фанат, то давно ждете Спенс - Кроуфорд. Но все же те, кто генерирует массу просмотров, это рядовые, обычные зрители. Если говорить о внимании СМИ, количестве продаж PPV, аудитории, глобальном охвате, коммерческих доходах и прочем, то все это в десять раз больше у "Канело" - Головкин, а не у Спенс - Кроуфорд. Но бой Эррола и Теренса - все равно блестящий", - сказал Хирн.

Напомним, трилогия между казахстанцем и мексиканцем состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). Первый их бой прошел в 2017-м и завершился спорной ничьей, а через год решением выиграл "Канело".