Эксперт высказался о выборе места трилогии Головкин - "Канело" и мудрости мексиканца

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал информацию о том, что третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщают Vesti.kz.

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о месте трилогии 17 сентября.

"Учитывая разногласия вокруг первых двух боев между "Канело" и Головкиным, а также подсчет очков в весеннем поединке Альвареса против Бивола на T-Mobile, было бы лучше, если бы третий бой был проведен в другом месте.

Трилогия на T-Mobile не будет иметь большого значения, если конечный результат будет достигнут нокаутом или единогласным решением, но вряд ли это произойдет. "Канело" не наносит достаточно ударов, чтобы нокаутировать Головкина, и точно так же GGG не сможет нокаутировать мексиканскую звезду с его крепким подбородком.

"Канело" мудро подождал четыре года с момента своего последнего боя с Головкиным, прежде чем, наконец, решил снова сразиться с ним, и у него больше шансов победить его без разногласий.

Головкин дрался всего четыре раза с момента поражения от "Канело" в 2018 году, и он не выглядел крутым, особенно в своем последнем бою в апреле против Риоты Мураты.

"Канело" не имеет ничего общего с тем, как судьи оценивают его бои, но его должно беспокоить то, что некоторые фанаты считают, что судьи выставляют ему оценки, с которыми они не согласны", - говорится в его тексте.

Напомним, два предыдущих боя соперников прошли также на T-Mobile Arena и обернулись скандальными решениями судей - в первом поединке в 2017-м они присудили ничью, а во втором спустя год отдали победу Альваресу.

Добавим, что уже определена минимальная стоимость билетов на третий бой Головкин - Альварес.