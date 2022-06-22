Головкин обратился к своему тренеру перед трилогией с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) опубликовал пост касательно своего американского тренера Джонатона Бэнкса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин поздравил с днем рождения Бэнкса, которому 22 июня исполнилось 40 лет.

Как известно, в мае 2019 года Бэнкс начал сотрудничество с Головкиным, незадолго до этого прервавшим контракт со своим многолетним наставником, американским тренером Абелем Санчесом. Первый бой под руководством Бэнкса Головкин провел 8 июня 2019-го в Нью-Йорке против канадского боксера Стива Роллса, которого нокаутировал в четвертом раунде.

Напомним, GGG вернется в ринг 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США), где проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО).