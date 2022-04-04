Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) узнал соперника по следующему бою на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным сайта BoxRec, 31-летний Дычко вернется на ринг 16 апреля в рамках вечера бокса в Мерфрисборо (штат Теннесси, США), где проведет 10-раундовый поединок против 31-летнего местного боксера Даниэля Марца (20-10-1, 17 КО) по прозвищу "Гора".

Напомним, что Дычко подписал контракт с промоутером, который ранее сотрудничал с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Добавим, что в последнем поединке Дычко досрочно выиграл у россиянина Александра Устинова.

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