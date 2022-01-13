"Суперчемпион" выбрал спарринг-партнеров перед боем с Головкиным

"Суперчемпион" WBA в среднем весе японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) перед объединительным боем с обладателем титулов IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) проводит спарринги с боксерами из Мексики, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Изначально бой между Муратой и Головкиным должен был состояться в декабре, но из-за ограничений по COVID в Японии он был отложен. Японская сторона планировала провести поединок в феврале. Однако решила подождать до апреля, поскольку нет ясности относительно порядка въезда иностранных граждан в страну из-за коронавируса.

Мурата, которому 12 января исполнилось 36 лет, ведет подготовку с мексиканскими боксерами Рикардо Адрианом Луной (23-8-2, 15 KO) и своим постоянным спарринг-партнером Хосе де Хесусом Масиасом (28-10-4, 14 KO).

Как отмечает asianboxing.info, мексиканцы прибыли в Японию до закрытия границ. Мурата провел два раунда спарринга с Луной, а затем поработал на лапах. Несмотря на долгий перерыв, японец в хорошей форме.

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Последний раз GGG выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Мурата в декабре 2019 года успешно защитил свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

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