В команде "суперчемпиона" определились с датой боя против Головкина за три титула

Команда "суперчемпиона" WBA японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) определилась со сроками проведения объединительного боя с чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У меня нет другого выбора, кроме как объявить о бое в апреле. Если он в очередной раз будет отложен, то у Мураты не будет никакого настроя, и у меня его не будет. Если не получится организовать поединок, я сдамся", - сказал Акихико Хонда, представляющий интересы Мураты.

Изначально японская сторона планировала провести отложенный поединок в феврале. Однако решила подождать до апреля, потому что неизвестно, когда иностранным гражданам разрешат въезд в страну из-за коронавируса. При этом, как пишет yahoo.co.jp, команда Головкина поддерживает такое решение и согласилась изолироваться после приезда в Японию.

Последний раз GGG выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Мурата в декабре 2019 года успешно защитил свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).