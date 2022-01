Головкин проведет два боя в 2022 году. Названы имена соперников

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в этом году, скорее всего, проведет два боя. Такой прогноз сделал журналист The Ring Майкл Монтеро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнение, в наступившем году Головкин сначала встретится с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), поединок с которым изначально был намечен на декабрь, но был отложен.

Вторым соперником GGG может стать экс-чемпион в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 КО), который перешел в средний дивизион и не раз заявлял о желании подраться с Головкиынм.

Головкину нашли "бой мечты" против экс-чемпиона с 23 нокаутами

GGG will likely fight 2 of the 3 on the bottom row (Murata and Munguia) by the end of the year. https://t.co/Rl5iXEhsN5