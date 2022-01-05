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Головкин проведет два боя в 2022 году. Названы имена соперников

Головкин проведет два боя в 2022 году. Названы имена соперников
©instagram.com/gggboxing/
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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в этом году, скорее всего, проведет два боя. Такой прогноз сделал журналист The Ring Майкл Монтеро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнение, в наступившем году Головкин сначала встретится с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), поединок с которым изначально был намечен на декабрь, но был отложен.

Вторым соперником GGG может стать экс-чемпион в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 КО), который перешел в средний дивизион и не раз заявлял о желании подраться с Головкиынм.

Головкину нашли "бой мечты" против экс-чемпиона с 23 нокаутами

Напомним, последний раз Головкин выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

35-летний Мурата отсутствовал еще дольше - в декабре 2019 года он успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO). Объединительный поединок с Головкиным может состояться весной 2022-го.

Озвучен бюджет боя Головкина против Мураты за три титула чемпиона мира

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Мурата Япония Мурата Риота Головкин-Мунгия Мунгия Хайме

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