Стало известно, почему Алимханулы с двумя поясами не может получить большой бой

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил прошедший год для объединенного чемпиона в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), владеющего поясами IBF и WBO. Эксперт назвал его главную проблему и дал ему совет.

Ранее от боя с Алимханулы отказался претендент от WBO британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО). Сам казахстанец вызывал на бой чемпиона WBC в этом же дивизионе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1, 18 KO).

"У Алимханулы был очень неудачный год. Он провел всего один бой, у него были проблемы с весогонкой, а в конце года он лишился большого соперника. Очень жаль, что так вышло. Однако, возможно стоит призадуматься. Почему он, владея двумя чемпионскими поясами, не может получить большой бой? Возможно, что-то не так делают его менеджеры? Он не пользуется популярностью в Америке. Для этого нужно знать английский язык и больше заявлять о себе. Возможно, ему стоит задуматься о переходе во второй средний вес. Ни для кого не секрет, что нынешний средний вес переживает не лучшие времена. Сейчас Жанибек на пике. Ему нужно использовать лучшие годы по максимуму", - заявил Демьяненко.

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Хотя изначально соперники должны были подраться летом, но бой сорвался - казахстанец оказался в больнице за день до боя после неудачной весогонки.

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