Преемнику Джалолова из Узбекистана "отдали" золото чемпионата Азии

В пресс-службе Азиатской конфедерации бокса высказались о боксере из Узбекистана Джахонгире Зокирове, сообщают Vesti.kz.

В организации предположили, что 21-летний боксер, сменивший в сборной Узбекистана двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалолова является претендентом на золото на предстоящем чемпионате Азии, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Чиангмае (Таиланд).

"Узбекистан имеет лучших боксеров супертяжелого веса (свыше 92 кг) во всем мире, и замена Баходиру Джалолову - одна из восходящих звезд мира, Джахонгир Зокиров. 21-летний боксер имеет те же спортивные навыки, что и Джалолов, и у него уже пять азиатских титулов, поэтому он является главным претендентом на золотую медаль в самой тяжелой весовой категории в Чиангмае", - пишет пресс-служба ASBC.

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Добавим, сборная Казахстана также выступит в Таиланде в женской и мужской сетке. Мужская команда будет представлена в 13 весовых категориях.

В соревнованиях у женщин Казахстан будет представлен в 12 весовых категориях.

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