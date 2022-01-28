В США высказались о "побеге" Андраде и шансах Алимханулы в бою за чемпионский пояс

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) не будет драться с казахстанским боксером среднего веса Жанибеком Алимханулы (11-0-0, 7 KO) и перейдет в новый вес. Такую уверенность в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКафферри. Также он восхитился взлетом карьеры казахстанца.

Организация уже санкционировала их поединок, но затем Андраде отказался от титула без боя, однако WBO предоставила последний шанс чемпиону на защиту.

"Как я уже говорил, Андраде не нужен опасный бой, который не принесет должного вознаграждения. К тому же его габариты и физические данные позволяют перейти в следующий вес, в котором перспективы выглядят интереснее. Ему нужен "Канело", он будет искать встречи с ним.

Для Алимханулы бой за чемпионский пояс - это большой шанс. Я думаю, что год назад он даже представить не мог, что сможет побороться за полноценный титул так скоро. Я уверен, что у него есть шансы победить в этом бою против всех возможных соперников", - отметил МакКафферри.

Алимханулы, скорее всего, проведет бой за вакантный пояс WBO. Наиболее вероятным соперником называют бразильца Эскиву Фалькао (29-0, 20 КО), который уже успел бросить вызов казахстанцу и даже получил ответ.

Напомним, что это право казахстанец получил после досрочной победы над французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-6, 21 KO).