"Скоро увидимся". Головкин "вспомнил" победу над Муратой и обратился к фанатам

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) напомнил о своей досрочной победе в титульном бою над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) и обратился к болельщикам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец нокаутировал конкурента в девятом раунде, а сейчас поделился впечатлениями от выступления в Японии.

"Хайлайты вечера боя 💥 Это была незабываемая поездка. Снова выражаю свою благодарность гостеприимному народу Японии и надеюсь скоро снова вернуться в страну восходящего солнца. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, вы лучшие! #teamGGG 🦾 Скоро увидимся ✊🏻", - заинтриговал казахстанец.

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Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира