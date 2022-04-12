Мурата обратился к Головкину. Брат GGG отреагировал на признание японца

Экс-чемпион мира в среднем весе японец Риота Мурата (16-3, 13 КО) поблагодарил за поединок Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мурата в титульном бою с казахстанцем потерял пояс WBA Super, впервые в карьере проиграв досрочно.

"Спасибо Головкину, Максиму и его команде. Спасибо всем в Teiken Gym. Я горжусь тем, что являюсь членом Teiken Gym", - написал Мурата и опубликовал фото с казахстанцами.

Помимо пояса, который принадлежал японцу, Головкин защитил титулы от IBO и IBF. Мурата рассказал о своем состоянии после поединка, а казахстанцу "помогали" дети.

Одним из тех, кто отреагировал на трогательный пост японца, стал брат Геннадия Головкина - Максим.

Дети помогли Головкину во время боя и взорвали соцсети

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира