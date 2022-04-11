Дети помогли Головкину во время боя и взорвали соцсети

В соцсетях появилось видео, на котором казахстанские дети тепло поддерживали Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) во время поединка против японца Риоты Мураты (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дети находились у экрана телевизора, а один из них размахивал своей кофтой и вытирал пот с лица GGG, представляя себя в его углу. Видео получило положительный отклик у тысячи пользователей соцсетей.

Напомним, бой проходил 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония), Головкин нокаутировал хозяина ринга в девятом раунде и этим самым не только защитил титулы IBF и IBO в среднем дивизионе, но и прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший Мурате.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира