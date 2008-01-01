Шеремета собрался применить тактику Деревянченко в бою с Головкиным

Хотя украинец тогда проиграл.

Фото: instagram.com/szeremeta_kamil/
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Сегодня 11:41
Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) рассчитывает на примере украинца Сергея Деревянченко давить прессингом и темпом в предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает vRINGe.com.

"Сергей очень хорошо тогда боксировал, - говорит Камил. - Я очень внимательно изучил видеозапись боя, высматривая, что можно оттуда взять из того, что делал Деревянченко. Тот поединок был весьма ровным, и я не хочу, чтобы наш был таким же".

GGG встречался с Деревянченко в октябре прошлого года в Нью-Йорке (США), тогда решением выиграл казахстанец.

Бой Головкин - Шеремета состоится утром 19 декабря по казахстанскому времени в Холливуде (штат Флорида, США). Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титула.
Метки:
Профессиональный бокс Головкин-Деревянченко Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
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Сегодня 11:41
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