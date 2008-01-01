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Новости по теме: Головкин-Шеремета

Эксперт назвал главную изюминку боя Головкина с Шереметой
Эксперт назвал главную изюминку боя Головкина с Шереметой
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"Монстр" из Узбекистана обратился к Головкину
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Официальный постер к бою GGG, скандал в Лиге чемпионов и крупное поражение "Барселоны". Главное к утру
"Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире". Шеремета прибыл в США на бой с Головкиным и сделал заявление
"Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире". Шеремета прибыл в США на бой с Головкиным и сделал заявление
"Big Drama Show возвращается". Представлен официальный постер к рекордному бою Головкина
"Big Drama Show возвращается". Представлен официальный постер к рекордному бою Головкина
8 декабря 17:45
Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и "Дьявол". За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов
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Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и "Дьявол". За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов
До важнейшего дня в карьере казахстанца осталось десять дней.
7 декабря 08:10
Головкин показал подготовку к рекордной защите титула
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Головкин показал подготовку к рекордной защите титула
Он выйдет на ринг 18 декабря.
6 декабря 14:02
Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина
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Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина
Его соперником будет небитый эквадорец с 13 нокаутами.
4 декабря 13:47
Бой с Головкиным под угрозой срыва? Тренер Шереметы сдал положительный тест на коронавирус
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Бой с Головкиным под угрозой срыва? Тренер Шереметы сдал положительный тест на коронавирус
Ранее из-за вируса сорвался поединок у его соотечественника.
4 декабря 11:43
Али Ахмедов получил небитого соперника с 13 нокаутами в карде у Геннадия Головкина
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Али Ахмедов получил небитого соперника с 13 нокаутами в карде у Геннадия Головкина
Поединок будет рассчитан на 12 раундов.
3 декабря 13:22
Услышит ли Шеремета финальный гонг в бою с Головкиным? Эксперт дал ответ
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Услышит ли Шеремета финальный гонг в бою с Головкиным? Эксперт дал ответ
Также он высказался о силе удара претендента.
3 декабря 09:39
Небитый поляк отказался от боя с Али Ахмедовым в карде у Головкина
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Небитый поляк отказался от боя с Али Ахмедовым в карде у Головкина
Вечер бокса пройдет в США.
3 декабря 09:09
Головкин и Шеремета подписались на внезапные допинг-тесты перед боем за два титула
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Головкин и Шеремета подписались на внезапные допинг-тесты перед боем за два титула
Поединок состоится 18 декабря.
1 декабря 21:06
"Представляю, как судья поднимает мою руку". Претендент на титул Головкина из Польши рассказал о подготовке к бою
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"Представляю, как судья поднимает мою руку". Претендент на титул Головкина из Польши рассказал о подготовке к бою
Он больше года изучает GGG.
29 ноября 10:25
Боксер GGG Promotions показал подготовку к бою в карде у Головкина
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Боксер GGG Promotions показал подготовку к бою в карде у Головкина
Шоу состоится 18 декабря.
27 ноября 22:59
Названа главная особенность следующего боя Головкина
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Названа главная особенность следующего боя Головкина
Поединок пройдет 18 декабря.
27 ноября 21:04
На пути к 21-й защите. Головкин представил проморолик к бою за два титула
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На пути к 21-й защите. Головкин представил проморолик к бою за два титула
Событие пройдет в Холливуде.
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