"Как в последнем бою Головкина". Эксперт поделился ожиданиями от следующего поединка "Канело"

Поединок мексиканца Сауля Альвареса с Авни Йылдырымом из Турции - это необходимый шаг назад перед большим прыжком. В этом моменте бой напоминает последнюю защиту титула от Геннадия Головкина. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz заявил обозреватель портала Saturdaynightboxing.com Адам Абрамовиц. В ходе беседы он сравнил соперников GGG и "Канело".

Их поединок за пояса WBC и WBA в суперсреднем весе, которыми владеет "Канело", пройдет 27 февраля в Майами (США).

"Альварес - одна из самых больших звезд бокса. Сейчас любой его бой будет интересен публике. К сожалению, на пике формы он вынужден проводить предсказуемые матчи с такими середняками, как Авни. Шансы турецкого боксера на успех выглядят нереальными. "Канело" выдержал мощь GGG, а по технике разница между боксерами космическая. Альварес постарается завершить все как можно быстрее. Точно такой же расклад был в последнем поединке Головкина с Шереметой. Лишь одна интрига - в каком раунде закончится бой. Тем не менее он важен для "Канело", который хочет собрать все пояса в дивизионе", - отметил Абрамовиц.

В дальнейшем мексиканец планирует встретиться с чемпионом WBO британцем Билли Джо Сондерсом и американцем Калебом Плантом, владеющим поясом IBF. Ранее "Канело" озвучивал свою задачу стать "абсолютным" чемпионом в новом для себя весе.

Напомним, что Головкин в декабре прошлого года нокаутировал поляка Камила Шеремету и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

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