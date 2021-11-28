Сенсацией завершился бой последнего соперника Головкина

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе поляк Камил Шеремета (21-2-1, 5 КО) неожиданно опростоволосился в бою с французом Низаром Тримешем (9-2-1, 4 КО). Об этом пишет vRINGe.com.

Их поединок состоялся на арене Hala Widowiskowo в Остроленке (Польша).

Андердог установил высокий темп, к чему Шеремета не был готов. Он попытался перехватить инициативу во второй половине боя. На последних минутах бойцы устроили яркий размен.

Судьи разошлись во мнениях: 77-75 в пользу Шереметы и дважды 76-76. Как итог - ничья.

Напомним, в декабре 2020-го Шереметал встречался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). По ходу боя GGG четыре раза отправил соперника в нокдаун и после седьмого раунда угол поляка отказался от продолжения.

Таким образом, Головкин в рекордный, 21-й раз успешно защитил титул. Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.