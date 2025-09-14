Сенсационным нокаутом завершился бой в карде Канело - Кроуфорд

Американский суперсредневес Стивен Нельсон (20-2, 16 КО) сенсационно уступил кубинцу Райко Сантане (13-4, 7 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов, однако завершился уже в первом. Сантана прижал соперника к канатам и обрушил на него серию ударов. Рефери вмешался и остановил бой. При этом показалось, что решение арбитра было поспешным: Нельсон не выглядел серьёзно потрясённым и был готов продолжать схватку.

Таким образом, Нельсон потерпел второе поражение в карьере и первое досрочное, имея в активе 20 побед. Для Сантаны эта победа стала 13-й при четырёх поражениях.

Напомним, главным событием вечера станет мегабой мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) против непобеждённого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО). В этом же карде своё первое поражение в профи потерпел казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО). Видео доступно здесь.

