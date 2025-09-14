Сенсационным нокаутом завершился бой в карде Канело - Кроуфорд

Американский суперсредневес Стивен Нельсон (20-2, 16 КО) сенсационно уступил кубинцу Райко Сантане (13-4, 7 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.
Поединок был рассчитан на десять раундов, однако завершился уже в первом. Сантана прижал соперника к канатам и обрушил на него серию ударов. Рефери вмешался и остановил бой. При этом показалось, что решение арбитра было поспешным: Нельсон не выглядел серьёзно потрясённым и был готов продолжать схватку.
Таким образом, Нельсон потерпел второе поражение в карьере и первое досрочное, имея в активе 20 побед. Для Сантаны эта победа стала 13-й при четырёх поражениях.
