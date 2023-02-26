Сексуальная чемпионка мира из Казахстана выложила видео и нарвалась на критику

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Сегодня 13:33
©instagram.com/angelina_lukas1997/

Боксерша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, поделилась в соцсетях новым видео и нарвалась на критику, сообщают Vesti.kz.

На своей странице в Instagram спортсменка выложила ролик, на котором она позирует в эффектном розовом платье. Многим подписчикам понравилась новая публикация от Лукас, но нашлись и те, у кого она вызвала недовольство.

"Овца, ровно стоять не получается. Обязательно надо свой вонючий зад выпячивать", - написал один из пользователей в комментариях.

Ответ Лукас не заставил себя ждать: "За оскорбление напишу - ответишь".

 

Напомним, в декабре в Алматы Ангелина Лукас выиграла титул чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO после досрочной победы. Для казахстанки, идущей без поражений, это была третья победа в третьем бою в профи.

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Метки:
Лукас Ангелина

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