Сексуальная чемпионка мира из Казахстана выложила видео и нарвалась на критику

Боксерша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, поделилась в соцсетях новым видео и нарвалась на критику, сообщают Vesti.kz.

На своей странице в Instagram спортсменка выложила ролик, на котором она позирует в эффектном розовом платье. Многим подписчикам понравилась новая публикация от Лукас, но нашлись и те, у кого она вызвала недовольство.

"Овца, ровно стоять не получается. Обязательно надо свой вонючий зад выпячивать", - написал один из пользователей в комментариях. Ответ Лукас не заставил себя ждать: "За оскорбление напишу - ответишь".

Напомним, в декабре в Алматы Ангелина Лукас выиграла титул чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO после досрочной победы. Для казахстанки, идущей без поражений, это была третья победа в третьем бою в профи.

Как выглядят чемпионки мира вне ринга. Сексуальная боксерша Лукас показала роскошные снимки