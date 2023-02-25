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Как выглядят чемпионки мира вне ринга. Сексуальная боксерша Лукас показала роскошные снимки

Как выглядят чемпионки мира вне ринга. Сексуальная боксерша Лукас показала роскошные снимки
©instagram.com/angelina_lukas1997

Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, показала роскошные снимки с фотосессии в своем Instagram, сообщают Vesti.kz. Спортсменка поделилась, как выглядит в обычной жизни.

"Как выглядит чемпионка мира вне ринга", - написала Лукас.

Отметим, что Лукас является одной из самых популярных казахстанских спортсменов в Instagram. На ее аккаунт подписаны 1,4 миллиона человек.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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