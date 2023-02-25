Как выглядят чемпионки мира вне ринга. Сексуальная боксерша Лукас показала роскошные снимки

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Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, показала роскошные снимки с фотосессии в своем Instagram, сообщают Vesti.kz. Спортсменка поделилась, как выглядит в обычной жизни.
"Как выглядит чемпионка мира вне ринга", - написала Лукас.
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