Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас одержала победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 11 декабря, она провела свой третий бой в профи. Он прошел в Алматы.

Соперницей казахстанки стала более опытная представительница Танзании Лулу Кайаге. На кону стоял пояс UBO World в наилегчайшем весе.

Бой был запланирован на десять раундов, но продлился всего два - в перерыве Кайаге отказалась от продолжения поединка.

Для казахстанки, идущей без поражений, это третья победа в третьем бою в профи. Кайаге же проиграла в девятый раз.

Отметим, что впервые из Казахстана трансляцию проводила платформа DAZN. В главном же бою этого вечера бокса Жанкош Тураров проведет бой за пояс IBO Intercontinental против представителя Венесуэлы Энрике Луиса.

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