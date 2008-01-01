"Сделаем 21!". Промоутер обратился к Головкину перед боем с Шереметой

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), обратился к GGG перед рекордной 21-й защитой, которую он проведет в бою с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

В своем твиттере он поддержал казахстанского бойца, с которым работает много лет, призвав болельщиков не пропустить этот поединок.

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"Давай, чемпион! Сделаем 21! Ранний бой сегодня вечером на DAZN, не пропустите GGG - Шеремета", - написал Леффлер.

Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, GGG проведет рекордную 21-ю защиту. Его бой станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США).

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