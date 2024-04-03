Самая сексуальная боксерша Казахстана отказалась от Олимпиады: есть объяснение

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Сегодня 18:35
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Серебряный призер Олимпийских игр в Москве - 1980 Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz решение Ангелины Лукас отказаться от участия в спарринг-матчах вместе с другими представительницами сборной Казахстана по боксу.

Боксерские матчи пройдут в Астане в период с 8 по 10 апреля и определят участниц Мирового отборочного турнира, который пройдет в Бангкоке (Таиланд). К слову, Лукас была приглашена для участия, однако из-за запланированного на 25 апреля титульного поединка - отказалась от предложения.

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"У Лукас очень плотный график в профи. Это похвально. Она проявляет себя и повышает свой рейтинг. Очень сложно переключаться на любительский бокс. Особенно в короткие сроки. Тем более, что у нее еще один бой совсем скоро. Я думаю, что она сделала правильный выбор. Главное, чтобы ей было комфортно. Последние две победы получились яркими. Я думаю, что она добьется успеха", - отметил Демьяненко.

Отметим, что в минувшую субботу Лукас, которую считают самой сексуальной боксершей Казахстана, победила на вечере бокса в Бангкоке местную спортсменку Танварат Саенгиамджит (8-5-1, 3 КО).

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Метки:
Виктор Демьяненко Лукас Ангелина Олимпиада-2024

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