"С тех пор GGG так никому и не проиграл". Эксперт DAZN назвал дату третьего боя Головкин - "Канело" и привел доводы

Экс-чемпион в первом среднем весе, ныне эксперт стримингового сервиса DAZN американец Серхио Мора поделился мнением по поводу проведения третьего боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению, сентябрь - последний срок, когда может состояться трилогия. Причина проста - в апреле Головкину исполнится 40 лет.

"Я за то, чтобы это произошло. Давайте устроим трилогию. Если обратиться к истории, то два самых тяжелых, физически тяжелых боя "Канело" дал Головкин. И Головкин с тех пор так никому и не проиграл. Хотя Деревянченко закатил адский поединок и показал, что и он уязвим.

Однако что потом сделал Головкин? Он нокаутировал Камила Шеремету и показал великолепное выступление. Однако ему уже 39 лет. Если этот бой не состоится в сентябре, то ему конец. Парню уже 39, и я не думаю, что у него еще есть время", - цитирует Мору Boxingnews24.com.

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Ранее сам "Канело" заявил, что готов провести третий бой с Головкиным, но при условии, что казахстанец поднимется во второй средний вес.

Предыдущие их два боя состоялись в лимите среднего дивизиона: в сентябре 2017 года боксеры свели поединок вничью, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу.

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