Сегодня, 21 августа, казахстанский боксер Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) проведет защиту своего титула по линии WBA International в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет американец Джои Давейко (21-8-4, 12 КО) по прозвищу "Танк", которого казахстанец в одном из своих интервью назвал "крепышом".

Поединок состоится в Гамбурге в 03:30, тогда как боксерское шоу начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на Youtube-канале UniversumTV, а также на сервисе FITE.

Накануне боксеры провели битву взглядов.

Добавим, что Кособуцкий уже боксировал в Гамбурге и оба раза выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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