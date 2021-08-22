Казахстанский супертяж нокаутировал американца в бою за титул от WBA

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) выиграл досрочно в Гамбурге у американца Джои Давейко (21-8-4, 12 КО) и успешно защитил пояс WBA International в супертяжелом весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Титульный поединок 32-летнего казахстанца с американским конкурентом стал главным событием вечера профессионального бокса и был рассчитан на 12 раундов.

Кособуцкий нокаутировал соперника во втором раунде, одержав 16 победу подряд на профессиональном ринге.

Успешная защита титула должна продвинуть казахстанского супертяжа в классификации дивизиона, приблизив его к лидерам рейтинга.

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Добавим, что поединок с Давейко для Кособуцкого стал третьим Гамбурге. Первые два он выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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