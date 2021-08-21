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Казахстанский супертяж провел дуэль взглядов с американским "Танком" перед боем за пояс от WBA

Казахстанский супертяж провел дуэль взглядов с американским "Танком" перед боем за пояс от WBA
Фото: instagram.com/kossobutskiy/
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Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) и американец Джои Давейко (21-8-4, 12 КО) по прозвищу "Танк" провели битву взглядов перед боем за пояс WBA International в супертяжелом весе, которым обладает казахстанец, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоится 21 августа в Гамбурге.

Для казахстанца этот бой станет третьим в Гамбурге. Дважды до этого он выиграл досрочно: в конце 2019 года нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

Боксер из топ-20 и звезда Eye Of The Tiger. С кем готовился американский "Танк" к титульному бою с казахстанским супертяжем

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Метки:
Германия Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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