Боксер из топ-20 и звезда Eye Of The Tiger. С кем готовился американский "Танк" к титульному бою с казахстанским супертяжем

Боксер из топ-20 и один из главных проспектов компании Eye Of The Tiger помогали американцу Джои Давейко (21-8-4, 12 КО) готовиться к бою за пояс WBA International против казахстанца Жана Кособуцкого (15-0, 14 КО), который состоится 21 августа в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Тренировочный лагерь Давейко прошел в США. В спаррингах с тяжеловесом участвовали поляк Адам Ковнацки (20-1, 15 КО), занимающий 19-е место в рейтинге BoxRec, а также талантливый проспект канадской организации Арсланбек Махмудов (12-0, 12 КО) из России. Ковнацки в октябре проведет поединок с финном Робертом Хелениусом. Он состоится в андеркарте супербоя британца Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера из США. В свою очередь Махмудов на ринг выйдет в сентябре против немца Эркана Теккера.

Кособуцкий назвал предстоящий поединок интересным опытом, а его оппонент заявил, что нашел способ нанести казахстанцу первое поражение в карьере.

Добавим, что для казахстанца он станет третьим в Гамбурге. Дважды до этого он выиграл досрочно: в конце 2019 года нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!