Прямая трансляция боя Головкин - Мурата

9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) состоится объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он будет рассчитан на 12 раундов, а на кону будут стоять три титула.

Казахстанские болельщики смогут увидеть этот поединок в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG - Мурата начнется в 19:00.

Его будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Боксеры уже прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем.

В случае победы GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

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