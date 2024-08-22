"Превратился в тяжелый мешок". Что пишут о бое Дычко с нокаутом

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Сегодня 16:58
©instagram.com/ivandychko

Интернет-журнал vRINGe.com разобрал бой казахстанского супертяжа Ивана Дычко (14-0, 13 КО) против американца Крэйга Льюиса (15-8-1, 8 КО), передают Vesti.kz.

Он состоялся в Плант-Сити (США) и завершился досрочной победой казахстанского боксера. Видео смотрите здесь.

"14-месячный простой наконец-то закрыл двухкратный олимпийский призер из Казахстана супертяж Иван Дычко. Он удосрочил американского джорнимена Крэйга Льюиса.

Дычко не форсировал события, неспешно поддавливал из-за джеба. Льюис был вынужден активно отрабатывать на ногах и движениями головы / корпуса, что очень быстро измотало ветерана. Уже к концу первой трехминутки Иван пристрелялся кроссами.

Льюис осознал, что велосипедить уже не сможет. Пришлось принять бой в центре ринга. Он даже донес до цели правый прямой, но в очередном размене был потрясен кроссом и предусмотрительно выплюнул капу. Бой продолжился. Дычко потряс американца правым хуком и уронил, добавив левым. 

Льюис потребовал продолжение боя. После очередного пропущенного удара он вновь выплюнул капу. Рефери предупредил, что в следующий раз за такой проступок сразу же остановит поединок. 

Защищаться у Крэйга уже не получалось. И после очередного пропущенного удара третий в ринге остановил бой. Болельщики и комментаторы не очень довольны, но формально рефери прав — к тому моменту Льюис превратился в тяжелый мешок", - пишет источник. 

Ранее менеджер Зия Алиев, ведущий дела Дычко, назвал сроки потенциального поединка с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым (14-0, 14 КО), подробности - тут.

Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс Казахстан

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