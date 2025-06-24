Побеждавший Алимханулы узбекистанец узнал плохие новости по бою с Канело

Стали известны подробности следующих соперников абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе - мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев (16-1, 10 КО) может получить титульный шанс в бою против Канело в случае победы над американцем Дариусом Фалгумом (14-1, 12 КО). Бектемир успешно справился с этой задачей, нанеся Фалгуму первое поражение в профессиональной карьере и укрепив свои позиции в рейтингах.





Однако теперь, по информации The Ring, в числе главных кандидатов на бой с Альваресом рассматриваются британцы Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) и Хамза Шираз (21-0-1, 17 КО). Об этом сообщил влиятельный промоутер из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Он отметил, что именно Юбенк или Шираз могут выйти в ринг против Канело в 2026 году.

У Аль аш-Шейха подписан эксклюзивный контракт с мексиканским боксером на четыре поединка. Канело уже встретился в ринге с кубинцем Уильямом Скуллом (23-1, 9 КО), одержал победу и завоевал статус абсолютного чемпиона мира в своем весе.

Следующим соперником Альвареса станет непобежденный американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) - этот поединок запланирован на 13 сентября нынешнего года. При этом имена двух следующих противников Альвареса, которых он должен встретить в рамках действующего контракта, пока остаются неизвестными.

Отметим, что в сентябре 2015 года Бектемир Меликузиев встречался с казахстанцем Жанибеком Алимханулы на любительском турнире в Бангкоке (Таиланд) и тогда одержал победу раздельным решением судей.

Алимханулы уделал чемпиона мира с 31-3: он дрался с Канело