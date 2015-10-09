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Профи-бокс
31 мая 10:41
 

Узбекский боксер одержал победу и вышел на Канело? Ранее он побеждал Алимханулы

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Узбекский боксер одержал победу и вышел на Канело? Ранее он побеждал Алимханулы ©IG/goldenboy

В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился боксерский вечер, в главном событии которого разыгрывался статус следующего претендента на пояс чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 килограмма) по версии WBA. В это бою схлестнулись представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев (16-1, 10 КО) и американец Дариус Фулгам (14-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

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В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился боксерский вечер, в главном событии которого разыгрывался статус следующего претендента на пояс чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 килограмма) по версии WBA. В это бою схлестнулись представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев (16-1, 10 КО) и американец Дариус Фулгам (14-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

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Бой продлился всю дистанцию, состоявшую из 12 раундов. Он завершился победой Меликузиева единогласным решением судей - 114-112. В заключительном отрезке узбекистанцу удалось отправить ранее непобежденного соперника в нокдаун.


Для 29-летнего Бектемира это девятая победа подряд и 16-я в карьере. А вот 28-летний Фулгам потерпел первую неудачу в профи-боксе.

Отметим, что в сентябре 2015-го Меликузиев бился с казахстанцем Жанибеком Алимханулы на турнире в Бангкоке (Таиланд). Этот любительский поединок Бектемир выиграл раздельным решением судей.

В настоящее время абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории является мексиканец Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО).


Победивший Алимханулы узбекистанец может стать новым соперником Канело

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