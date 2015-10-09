Казахский боец выбрал российскую медицину вместо американской. Он объяснил свой выбор

Российский боец ММА этнический казах Ильяс Хамзин (13-4) рассказал о доступности медицины в России. Он сравнил условия с американскими, сообщают Vesti.kz.

"У нас ты можешь спокойно в больницу пойти, взять анализы какие-то, базовые вещи сделать легко. Это все доступно. А в США все очень дорого. Теперь я понимаю, почему медицинская страховка так много значит для американцев.

В первом бою у меня была трещина на ноге, надо было поехать МРТ сделать, но узнал цену - 600 долларов (306 тысяч тенге - Прим. ред)! Сразу понял, что лучше лед приложу и уже дома узнаю, что со мной", - цитирует его слова "Чемпионат".