Мощным нокаутом завершился громкий реванш двух казахских чемпионов

В Караганде прошел бойцовский турнир NAIZA 73. В главном событии вечера в реванше бились казахстанцы Казбек Сагын (6-1) и Багдат Жубаныш (7-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Почти два года прошло с момента их первого боя в профи-ММА, который завершился спорным судейским решением - победой Сагына раздельным решением судей. До этого, еще в 2019 году, они бились в финале чемпионата мира по ММА, этот поединок был занесен в категорию любительских. Тогда Жубаныш выиграл решением.

На сей раз боец из Актобе, являющийся трехкратным чемпионом мира по ММА, был на голову лучше трехкратного чемпиона мира по рукопашному бою Сагына. Бой в Караганде завершился на четвертой минуте третьего раунда, когда Багдат добыл победу техническим нокаутом.

Для 29-летнего Жубаныша это пятая победа подряд, теперь он идет на серии из трех выигрышей нокаутом. Что касается 31-летнего Сагына, то он потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Любопытно, что свои единственные неудачи они потерпели в боях друг с другом.

Отметим, что реванш проходил в промежуточной весовой категории до 55 килограммов. Это было связано с тем, что Сагын уже сменил дивизион с минимального (52,2) на наилегчайший (56,7), и сразу дал понять, что не сможет согнать вес в рамки минимального. А вот Жубаныш по-прежнему дерется в своей родной категории, где является чемпионом лиги NAIZA.

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