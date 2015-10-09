Стало известно, за кого будет болеть Хабиб в финале Лиги чемпионов

В ночь на 1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и итальянским "Интером", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет на легендарном стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и начнется ровно в полночь по времени Астаны.

Известный бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку французской команде. В своих социальных сетях он опубликовал фото с футболкой и шарфом ПСЖ, подписав: "Сегодня с ПСЖ".

Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?

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