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Лига чемпионов
31 мая 20:18
 

Стало известно, за кого будет болеть Хабиб в финале Лиги чемпионов

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Стало известно, за кого будет болеть Хабиб в финале Лиги чемпионов ©instagram.com/khabib_nurmagomedov

В ночь на 1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и итальянским "Интером", сообщают Vesti.kz.

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В ночь на 1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и итальянским "Интером", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет на легендарном стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и начнется ровно в полночь по времени Астаны.

Известный бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку французской команде. В своих социальных сетях он опубликовал фото с футболкой и шарфом ПСЖ, подписав: "Сегодня с ПСЖ".

Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?

О комментаторах финала ЛЧ в Казахстане можно узнать здесь.

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
5:0
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

56%

Ничья

12%

Интер

32%

Проголосовало 2118 человек

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