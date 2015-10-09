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КПЛ
31 мая 18:19
 

Неожиданным камбэком завершился матч в КПЛ

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Неожиданным камбэком завершился матч в КПЛ ©instagram.com/fc.turan

Жезказганский "Улытау" одержал волевую победу над туркестанским "Тураном" (2:1) в домашнем матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

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Жезказганский "Улытау" одержал волевую победу над туркестанским "Тураном" (2:1) в домашнем матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

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Гости, считавшиеся фаворитами встречи, открыли счет на 21-й минуте благодаря голу Константина Дорофеева. Однако хозяева сумели не только отыграться, но и вырвать победу после точных ударов Абзала Таубая и Рамазана Абылайхана, забивших на 60-й и 73-й минутах соответственно.

В следующем туре, 14 июня, "Улытау" сыграет на выезде с "Атырау", а "Туран" примет "Женис".


Напомним, что в других матчах 11-го тура "Елимай" уступил "Астане" (0:2), "Женис" и "Ордабасы" сыграли вничью (2:2), "Тобол" разгромил "Атырау" (5:0), "Актобе" проиграл "Кайрату" (1:2), а "Окжетпес" обыграл "Кызылжар" (3:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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