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Сборные
31 мая 22:21
 

В сборной Казахстана сделали заявление о Бахтиере Зайнутдинове

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В сборной Казахстана сделали заявление о Бахтиере Зайнутдинове ©КФФ

Сборная Казахстана по футболу начала учебно-тренировочный сбор перед предстоящими играми, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Сборная Казахстана по футболу начала учебно-тренировочный сбор перед предстоящими играми, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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"Сегодня первый день сбора. Команда пока не в полном составе, но через 1–2 дня все соберутся", — сообщили в федерации.

Пресс-служба также проинформировала о состоянии полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Футболист пропустит обе встречи из-за травмы, однако останется с командой до 4 июня и будет тренироваться по индивидуальной программе.


Напомним, 5 июня сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с Беларусью на "Борисов-Арене", а 9 июня примет Северную Македонию в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

Ранее Али Алиев обнародовал окончательный состав команды на ближайшие матчи.

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