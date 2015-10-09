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31 мая 21:59
 

Матч "Кайсар" - "Жетысу" обернулся спасением на 97-й минуте

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Матч "Кайсар" - "Жетысу" обернулся спасением на 97-й минуте ©ФК "Кайсар"

Кызылординский "Кайсар" и талдыкорганский "Жетысу" разошлись миром в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

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Кызылординский "Кайсар" и талдыкорганский "Жетысу" разошлись миром в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошел в Кызылорде и завершился со счетом 2:2. На гол Дидара Жалмукана на 57-й минуте гости ответили точными ударами Дмитрия Шмидта и Максима Ковеля на 67-й и 88-й минутах соответственно. Однако на 90+7-й минуте Темирлан Мурзагалиев спас кызылординцев от домашнего поражения.

В следующем туре, 14 июня, "Жетысу" примет "Кайрат", а на следующий день "Кайсар" сыграет дома с "Тоболом".



Напомним, что в других матчах 11-го тура "Елимай" уступил "Астане" (0:2), "Женис" и "Ордабасы" сыграли вничью (2:2), "Тобол" разгромил "Атырау" (5:0), "Актобе" проиграл "Кайрату" (1:2), "Окжетпес" обыграл "Кызылжар" (3:2), а "Улытау" одержал волевую победу над "Тураном" (2:1).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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