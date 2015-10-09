Хаби Алонсо собрался подписать в "Реал" воспитанника "Барсы"

Мадридский "Реал" начал активную подготовку к следующему сезону, и одним из приоритетных кандидатов на усиление состава стал левый защитник "Байера" Алехандро Гримальдо, передают Vesti.kz.

Испанец провел успешный сезон в составе леверкузенского клуба под руководством Хаби Алонсо. Гримальдо стал одной из ключевых фигур команды — благодаря своему атакующему потенциалу, точности в завершении и надежной игре в обороне.

Инициатива Алонсо и интерес со стороны игрока

По данным El Nacional, Хаби Алонсо, недавно утвержденный в качестве нового главного тренера мадридцев, настаивает на трансфере защитника. Он хорошо знает возможности Гримальдо, доверяет его профессионализму и считает, что тот способен усилить конкуренцию на левом фланге обороны, где у "Реала" ранее возникали вопросы.

Интерес к трансферу подтверждается и с другой стороны. Сам футболист положительно относится к возможному переходу в столичный клуб. Несмотря на прошлое в системе "Барселоны", Гримальдо ставит карьеру и профессиональный рост выше клубной принадлежности. Также сообщается, что он заинтересован в возвращении в Ла Лигу и готов вновь поработать с Алонсо, с которым его связывают теплые отношения.

Контрактные детали и перспективы сделки

С 2011 по 2016 год Гримальдо находился в системе "Барселоны", выступал за "Барселону Б" и был капитаном команды. После этого он перешел в "Бенфику", а с 2023 года защищает цвета "Байера". Контракт игрока с немецким клубом действует до 2027 года, но сумма отступных считается вполне подъемной для "Реала". Кроме того, между мадридским и немецким клубами сохраняются хорошие рабочие отношения, что может упростить переговоры.

На данный момент официального соглашения между сторонами нет, но переговорный процесс уже запущен. В случае успешного завершения сделки, переход Гримальдо может стать одним из самых неожиданных и обсуждаемых трансферов ближайшего лета — от "Ла Масии" к "Сантьяго Бернабеу".