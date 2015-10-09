Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
31 мая 23:00
 

Хаби Алонсо собрался подписать в "Реал" воспитанника "Барсы"

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо собрался подписать в "Реал" воспитанника "Барсы" ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" начал активную подготовку к следующему сезону, и одним из приоритетных кандидатов на усиление состава стал левый защитник "Байера" Алехандро Гримальдо, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" начал активную подготовку к следующему сезону, и одним из приоритетных кандидатов на усиление состава стал левый защитник "Байера" Алехандро Гримальдо, передают Vesti.kz.

Продолжение
Лидер ПСЖ сделал откровенное признание о "Барселоне"
Вчера 16:45  
Хаби Алонсо нашел нового Крооса для "Реала" в ПСЖ
Вчера 17:10  
Капитан "Барселоны" сделал заявление о своем будущем
Вчера 18:25  

Испанец провел успешный сезон в составе леверкузенского клуба под руководством Хаби Алонсо. Гримальдо стал одной из ключевых фигур команды — благодаря своему атакующему потенциалу, точности в завершении и надежной игре в обороне.

Инициатива Алонсо и интерес со стороны игрока

По данным El Nacional, Хаби Алонсо, недавно утвержденный в качестве нового главного тренера мадридцев, настаивает на трансфере защитника. Он хорошо знает возможности Гримальдо, доверяет его профессионализму и считает, что тот способен усилить конкуренцию на левом фланге обороны, где у "Реала" ранее возникали вопросы.

Интерес к трансферу подтверждается и с другой стороны. Сам футболист положительно относится к возможному переходу в столичный клуб. Несмотря на прошлое в системе "Барселоны", Гримальдо ставит карьеру и профессиональный рост выше клубной принадлежности. Также сообщается, что он заинтересован в возвращении в Ла Лигу и готов вновь поработать с Алонсо, с которым его связывают теплые отношения.


Контрактные детали и перспективы сделки

С 2011 по 2016 год Гримальдо находился в системе "Барселоны", выступал за "Барселону Б" и был капитаном команды. После этого он перешел в "Бенфику", а с 2023 года защищает цвета "Байера". Контракт игрока с немецким клубом действует до 2027 года, но сумма отступных считается вполне подъемной для "Реала". Кроме того, между мадридским и немецким клубами сохраняются хорошие рабочие отношения, что может упростить переговоры.

На данный момент официального соглашения между сторонами нет, но переговорный процесс уже запущен. В случае успешного завершения сделки, переход Гримальдо может стать одним из самых неожиданных и обсуждаемых трансферов ближайшего лета — от "Ла Масии" к "Сантьяго Бернабеу".

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
5:0
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

56%

Ничья

12%

Интер

32%

Проголосовало 2118 человек

Реклама

Живи спортом!