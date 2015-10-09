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Испания
Вчера 16:45
 

Лидер ПСЖ сделал откровенное признание о "Барселоне"

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Лидер ПСЖ сделал откровенное признание о "Барселоне" ©ФК ПСЖ

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле высказался о бывшем клубе, "Барселоне", после победы в финале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле высказался о бывшем клубе, "Барселоне", после победы в финале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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Французский вингер Усман Дембеле, ставший одним из героев ПСЖ в нынешнем сезоне, не забыл о своем прошлом в Испании. После финального свистка он дал интервью, в котором тепло отозвался о "Барселоне", клубе, за который выступал с 2017 по 2023 год.

"Я пришел в "Барселону", когда мне было 20 лет. "Барса" была клубом моей мечты. И она навсегда останется им. Я никогда не стану оскорблять или плохо говорить о "Барселоне", что бы ни происходило. Это мой клуб мечты", — цитирует слова Дембеле BarcaTimes.

За шесть сезонов в Каталонии Усман провел более 100 матчей, выиграв с командой три чемпионата Испании и четыре Кубка страны (2 Кубка Короля и 2 Суперкубка). Его уход в ПСЖ летом 2023 года вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов, однако сам футболист не скрывает своей благодарности "блаугранас" за возможность играть на высоком уровне.

Стоит отметить, что болельщики "сине-гранатовых" были удивлены таким заявлением от француза. Ведь в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, когда "Барса" сыграла с ПСЖ на стадии четвертьфинала, Дембеле бурно отпраздновал гол в ворота бывшей команды.

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