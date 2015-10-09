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Испания
Вчера 18:25
 

Капитан "Барселоны" сделал заявление о своем будущем

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Капитан "Барселоны" сделал заявление о своем будущем ©ФК "Барселона"

Вратарь и капитан "Барселоны" немец Марк-Андре тер Штеген прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба на фоне переговоров с молодым голкипером "Эспаньола" Жоаном Гарсией, передают Vesti.kz.

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Вратарь и капитан "Барселоны" немец Марк-Андре тер Штеген прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба на фоне переговоров с молодым голкипером "Эспаньола" Жоаном Гарсией, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что в случае подписания Гарсии "сине-гранатовые" могут расстаться с тер Штегеном. Напомним, большую часть прошедшего сезона немецкий вратарь пропустил из-за тяжелой травмы — разрыва надколенника.

На фоне кадрового кризиса в воротах клубу даже пришлось экстренно вернуть из завершившего карьеру Войцеха Щенсны. Тер Штеген же вернулся в строй только к финалу Кубка Испании против "Реала", где "Барселона" одержала победу со счетом 3:2.

Однако сам голкипер дал понять, что не собирается покидать команду.

"Никто со мной на эту тему не говорил… но меня это не слишком волнует. Я знаю, что буду в "Барселоне" в следующем сезоне.

Для меня ситуация по сути не изменилась. Я очень воодушевлен предстоящим сезоном", — цитирует слова тер Штегена инсайдер Фабрицио Романо.


Таким образом, несмотря на трансферные слухи, тер Штеген дал понять, что готов бороться за место в составе "сине-гранатовых".

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